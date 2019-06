Jerzy Bukowski: PO na rozdrożu. Co zrobi Schetyna?

Pójście pierwszą drogą oznacza oddanie części mandatów sojuszniczym partiom, co nie spodoba się wielu kandydatom Platformy do Sejmu i do Senatu. Takie głosy rozczarowania rozległy się zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których trzeba było ustąpić dobre miejsca na listach politykom z innych ugrupowań, także wcale nie uważanych jeszcze niedawno za przyjazne. Hasło „wszyscy przeciw Zjednoczonej Prawicy” jest efektowne, ale ryzykowne.