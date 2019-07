Jerzy Bukowski: PO jak słoń w składzie porcelany

Największymi wyzwaniami dla każdej partii są kampanie wyborcze, podczas których trzeba wyjść z rządowych gabinetów, z parlamentarnych kuluarów, z radiowych i telewizyjnych studiów, aby stanąć twarzą w twarz z nie zawsze życzliwie nastawionymi do polityków rodakami.

Obserwując ostatnie poczynania członków Platformy Obywatelskiej mam nieodparte wrażenie, że w jej szeregach trudno jest znaleźć specjalistów od żywego kontaktu z ludźmi. Pomimo wciąż powtarzanych frazesów o tym, że w przeciwieństwie do obecnego obozu władzy PO poważa, szanuje i lubi swoich rodaków, jej przedstawiciele zachowują się w trakcie tych wyjazdów jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany, co możemy obserwować po parę razy dziennie.

Nie odmawiam im dobrej woli, bo oni naprawdę chcą bratać się z narodem, ale kompletnie im to nie wychodzi. Oderwani od społeczeństwa, przyzwyczajeni do własnego towarzystwa, przekonani o swojej intelektualnej i moralnej wyższości nad szarym obywatelem popełniają błąd za błędem, co skrzętnie odnotowują sympatyzujące ze Zjednoczoną Prawicą media.