Jerzy Bukowski: PO chce zepsuć Polakom letni wypoczynek

alcapone 8.6.19 12:52

PO to partia znikającej kasy. Jak wezmą władzę to zaraz się okazuje że nie ma pieniędzy. Przypomina mi się powiedzonko znajomej księgowej - księgowość jest po to aby barany nie wiedziały gdzie się pieniądze podziały.

Poza tym. W poniedziałek ogłosili wyniki wyborów. Przez kilka dni był tumult. W czwartek towarzycho z PO doszło do jednoznacznego wniosku ( to na podstawie tego co oni samo mówili w mediach ) - w wyborach do Sejmu PiS też wygra i weźmie rząd. Już w sobotę pojawił się projekt mega reformy pod hasłem wielka decentralizacja. Likwidujemy ministerstwa i przekazujemy kompetencje na dół, do samorządów. Jak wiadomo samorządy kilkunastu dużych miast są pod kontrolą PO. No tak przypadkiem nie dodali misie z PO o tej reformie, że tak przynajmniej pół budżetu centralnego zeszłoby na dół do ich świńskich cuchnących gnojem ryjów, które chcą tylko więcej i więcej i więcej pieniędzy. Te brudne świnie nic innego nie potrafią poza okradaniem Polaków na skalę masową, to ich sposób na życie, lekkie łatwe i przyjemne.

Bo to tak naprawdę PO to nie żadne tam autorytety, to nie ludzie z wysokimi kwalifikacjami. To tępe nieuki, cwaniaki, żule kryminalne. To zbieranina alfonsów, złodziei i prostytutek. Alfonsi balują, złodzieje kradną, prostytutki tańczą na stołach. Choć dobrze się maskują, sporadycznie coś wyjdzie do opinii publicznej.