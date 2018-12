Jerzy Bukowski: Orderowa dziecinada

Zawsze przed przyznaniem wysokiego odznaczenia kandydat do niego jest dyskretnie pytany przez Kancelarię Prezydenta RP, czy je przyjmie. Nikogo nie zmusza się do bycia zaliczonym w poczet ludzi, których zasługi kwalifikują do takiego zaszczytu. Zdarzające się odmowy traktowane są z szacunkiem i nie ogłaszane publicznie, chyba że zrobi to sam zainteresowany.