Jerzy Bukowski: Oby prezydent przyjrzał się temu zdjęciu

Może ten ewidentny dowód powszechnego szacunku rodaków dla jednego z największych bohaterów w historii świata drugiej połowy XX wieku skłoni go do zaliczenia wreszcie „pierwszego polskiego oficera w NATO” w poczet kawalerów Orderu Orła Białego, na co od dawna oczekuje wiele środowisk patriotycznych w całej Polsce z najbardziej konsekwentnym w tej sprawie Porozumieniem Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie na czele.