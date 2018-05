Jerzy Bukowski: O Order Orła Białego dla śp. gen. Kuklińskiego

O Order Orła Białego dla śp. gen. Kuklińskiego

Wielce Czcigodni Panie Kanclerzu i Członkowie Kapituły Orderu Orła Białego

W Święto Narodowe 3 Maja, które wpisuje się w tym roku w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości po raz kolejny zwracam się do Państwa w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, a także wielu innych środowisk patriotycznych, o wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o pośmiertne włączenie w poczet kawalerów Orderu Orła Białego śp. generała brygady Ryszarda Kuklińskiego.

Awansując go do tego stopnia 11 listopada 2016 roku prezydent Andrzej Duda jednoznacznie uznał „pierwszego polskiego oficera w NATO” za bohatera, który z narażeniem życia własnego i rodziny w ogromnej mierze przyczynił się do tego, że zimna wojna między Związkiem Sowieckim i zniewolonymi przez niego państwami Europy środkowo-wschodniej a Zachodem nie przekształciła się w planowane przez imperium zła aż do połowy lat 80. atomowe starcie skutkujące m.in. totalną zagładą Polaków.

4 czerwca na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie zostanie odsłonięty poświęcony mu pomnik symbolizujący obalenie muru berlińskiego i połączenie Wschodu z Zachodem, w czym ogromny udział miał człowiek, o którym kierujący CIA za czasów Ronalda Reagana William Casey powiedział:

„Nikt na świecie w ciągu ostatnich czterdziestu lat nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak. Narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, Kukliński konsekwentnie dostarczał niezwykle cenne, wysoce tajne informacje na temat Armii Sowieckiej, planów operacyjnych i zamierzeń Związku Sowieckiego, przez co przyczynił się w bezprecedensowy sposób do utrzymania pokoju. Ci, którzy znają Kuklińskiego osobiście, widzą w nim człowieka wielkiego charakteru, odwagi, polskiego patriotę i bohatera.”

A doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA Jimmy´ego Cartera, ówczesny szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych śp. profesor Zbigniew Brzeziński powitał go w Waszyngtonie po ewakuacji z Polski w listopadzie 1981 roku słowami: „Pan dobrze zasłużył się Polsce, panie pułkowniku.”

W naszym odczuciu najlepszą datą uhonorowania generała Ryszarda Kuklińskiego najwyższym polskim orderem byłby 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego obchodzone na pamiątkę wiekopomnego zwycięstwa odniesionego przez nie w 1920 roku nad Armią Czerwoną, której w samotnej misji z powodzeniem przeciwstawił się on w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

dr Jerzy Bukowski

były reprezentant prasowy gen. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie