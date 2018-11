Jerzy Bukowski: Niesiołowski wystawił sobie fatalne świadectwo

Jest takie stare powiedzenie, że jeżeli Pan Bóg chce kogoś ukarać, to najpierw odbiera mu rozum.

Idealnie pasuje ono do wypowiedzi byłego wicemarszałka Sejmu, obecnego posła Unii Europejskich Demokratów profesora Stefana Niesiołowskiego, który na łamach „Super Expressu” po raz kolejny dał wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu decyzji o pochówku prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu.

„- To bezdenna głupota Dziwisza, który okazał się kompletnym durniem, choć na pewno chciał dobrze” - powiedział tabloidowi dodając, że jeśli opozycja wygra kolejne wybory parlamentarne, to trumna Kaczyńskiego powinna być przeniesiona na Powązki, a jego pomniki wywiezione do muzeum socrealizmu w Kozłówce.