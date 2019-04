Jerzy Bukowski: Niepohamowani licytatorzy

Oba główne obozy polityczne licytują coraz wyżej, ale całkiem odmiennie. Zjednoczona Prawica co tydzień ogłasza nowe świadczenia finansowe dla poszczególnych grup zawodowych, Koalicja Obywatelska epatuje wyłącznie rosnącym poziomem nienawiści do swoich rywali. Pierwsi rzucają kwotami, drudzy oskarżeniami. ZP skupia się na pozytywnym - ale czy możliwym do realizacji w całej pełni? - programie, KO uznaje, że wystarczy przejąć władzę od obecnej ekipy, a potem jakoś to będzie.