Jerzy Bukowski: Mrzonki prof. Sadurskiego

Mirek 7.7.19 20:49

Jeżeli taki ktoś jest profesorem to n ie dziwmy się że najlepsza polska uczelnia w rankingu światowym jest na 380 pozycji . To jest proste że jeżeli na uczelniach zatrudnieni są profesorowie - głąby to nic dobrego z tego nie wyniknie . Ale w najgorszej sytuacji są studenci bo co ich może nauczyć taki profesor - głąb ?! .