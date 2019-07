Jerzy Bukowski: Morozowski bohaterem dnia - chyba nie jest z tego zadowolony...

Nie zabrzmiało to elegancko i stało się natychmiast przedmiotem kpin w Internecie. Jedno komentatorzy wytykali Morozowskiemu chamstwo, drudzy dziwili się, że takie słowa mogły paść z ust wytrawnego dziennikarza, który powinien kontrolować to, co mówi, jeszcze inni zastanawiali się, czy - pozostając w zaproponowanej przez prowadzącego program konwencji - nie popełnił on błędu w określeniu leżącej pozycji Biedronia, zważywszy na powszechnie znaną orientację seksualną lidera Wiosny.