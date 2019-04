Jerzy Bukowski: Mocne wsparcie dla ,,Wstęgi Pamięci''

Jak już tutaj pisałem, Rada Miasta Krakowa ponownie uchwaliła zarządzenie konsultacji społecznych w tej materii, które powinny przybrać formę panelu obywatelskiego, co spotkało się z oburzeniem środowisk patriotycznych. Ostro zaprotestował przede wszystkim inicjator wzniesienia pomnika - Małopolski Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz konsekwentnie wspierające go Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, które poprosiło wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika o uchylenie tej uchwały, podobnie jak to uczynił z poprzednią o analogicznej treści.