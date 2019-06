Jerzy Bukowski: LGBT murem za Zjednoczoną Prawicą

Rozumiem ogromne oburzenie zdecydowanej większości rodaków parodią Mszy Świętej, do jakiej doszło wczoraj podczas warszawskiej Parady Równości. Z uznaniem przyjąłem treść oświadczenia Episkopatu Polski w tej sprawie i fakt jego błyskawicznego opublikowania. Podzielam opinię, że sprofanowanie sakramentu Eucharystii powinno spotkać się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania, a potem wymiaru sprawiedliwości. Doceniam konsekwentną postawę wielu polityków i publicystów o różnych poglądach, którzy jednoznacznie potępili ten niebywały akt nienawiści do chrześcijan.

Trzeba wziąć jednak pod uwagę także polityczny aspekt skandalu, do którego doszło - o czym nie wolno zapomnieć - pod patronatem prezydenta Warszawy z Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Takie akcje skutkują bowiem zawsze efektownym wzrostem notowań Zjednoczonej Prawicy, która jest powszechnie i słusznie kojarzona z obroną wartości głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki. Obrzydzenie tym, co wyprawiają uczestnicy parad równości, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy ich agresja wobec ludzi wierzących przybiera monstrualne rozmiary, pogrąża totalną opozycję nawet w oczach niemałej części jej wyborców.

Nic dziwnego, że deklarująca mocne wsparcie dla ruchów LGBT, a oparta głównie na PO Koalicja Europejska poniosła sromotną porażkę w walce o mandaty do Parlamentu Europejskiego, a potem rozsypała się jak domek z kart. Jeżeli ktokolwiek z budujących ją przed 26 maja polityków o konserwatywnych i centrowych poglądach miał jeszcze jakieś złudzenia co do możliwości ich zrealizowania w jej szeregach, to po wczorajszym pokazie nienawiści chyba już ich nie ma.