Jerzy Bukowski: Księża, nie palcie książek!!!

M. 2.4.19 11:48

Co znaczy "powinien"? Jeśli ja kupiłem X a potem uznam, że X jest złe, szkodliwe, to co powinienem zrobić z X? Rozdać? Popadłbym w sprzeczność ze sobą, gdyż zachęcałbym innych do tego, co sam uznaję za złe. Wyrzucić na śmietnik? Ktoś mógłby zabrać, efekt ten sam. Zostawić na półce? A po co taka "pamiątka", czy to nie świadczyłoby jednak, że nie do końca uznaję X za złe?

Gdy ludzie odchodzą od wiary, to najczęściej ich katechizmy itd kurzą się latami na półce, bo stają się im obojętne. Niekiedy wywołują wrogość, ale agresja do rzeczy poświęconych, może świadczyć o... pewnie wiesz, o czym.