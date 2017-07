Jerzy Bukowski: Kraków zmarnował doskonałą okazję

Dawid Nizioł słusznie zauważył w portalu krknews.pl, że władze podwawelskiego grodu nie wykorzystały w celach promocyjnych opisanego tu przeze mnie ślubu Agnieszki Radwańskiej z jej drugim trenerem i sparingpartnerem Dawidem Celtem, który odbył się w minioną sobotę w bazylice pw. Świętego Michała Archanioła na Skałce.

„Isia” jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie krakowianek, czego nie umie (nie chce?) docenić magistrat.

„Słowem - chodzący słup promocyjny. Słup, którego miasto nie zauważa od lat i którego nie zauważyło także w sobotę. Dobę przed ślubem było wiadomo, że Radwańska właśnie 22 lipca wychodzi za mąż. I co z tym faktem zrobiło miasto? Nic, kompletnie nic. Tenisistka pewnie nie jest załamana, że jej rodzinny Kraków nic nie przygotował, ale czy ktoś w mieście pomyślał ile na tej bierności stracono?” - czytamy na stronie www.krknews.pl.

Co można było zrobić? Nizioł podał kilka przykładów: wręczyć nowożeńcom przeogromny bukiet kwiatów w kształcie rakiety tenisowej, wysłać do kościoła Smoka Wawelskiego lub Lajkonika, przelecieć nad Skałką samolotem ze wstęgą z napisem: „Wszystkiego najlepszego Młodej Parze życzą Krakowianie”, zbudować na trasie przejazdu w kierunku domu weselnego w Tomaszowicach tradycyjne bramy.

Byłaby to znakomita promocja Krakowa, zważywszy imponujące liczby fanów, jakich mają w internecie obecne na ceremonii i przyjęciu koleżanki Radwańskiej z kortów: Karolina Woźniacki (1,5 miliona na Facebooku, 1,1 mln na Instagramie i 2,4 mln na Twitterze) i Andżelika Kerber (850 tysięcy na Facebooku, 350 tys. na Instagramie, 306 tys. na Twitterze), które z pewnością podzieliłyby się z nimi w sieci wrażeniami spod Wawelu.

„Nikt nawet nie zdobył się napisanie prostych życzeń na stronie internetowej miasta (przynajmniej my ich nie znaleźliśmy), a to już nie jest zaniechanie, ale lekceważenie. Bo bez względu czy się Radwańską lubi czy nie, to jednak jest ona wybitną Krakowianką” - napisał Dawid Nizioł i nie sposób nie przyznać mu racji, bo kolejnej okazji do takiej darmowej promocji miasto prędko nie będzie mieć.

Jerzy Bukowski