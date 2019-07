Jerzy Bukowski: Kraków - duchowa stolica Polski - pijana i naćpana

Mimo powyższych zastrzeżeń jestem jednak przerażony tym, co dzieje się w duchowej stolicy Polski, zwłaszcza w godzinach późno wieczornych i nocnych, kiedy podwawelski gród - jak to się eufemistycznie określa - „tętni życiem”. Nie bardzo pasuje mi to określenie, ponieważ idąc rano przez centrum miasta mam wrażenie, że jestem na polu bitwy, gdzie ciężko ranni wzywają pomocy, a zabici śpią snem może nie tyle wiecznym, co bardzo mocnym.