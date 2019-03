Jerzy Bukowski: ,,Kończ waść, wstydu oszczędź''

MendaBukowskiKontraZwiązkowiecBroniarz 18.3.19 8:46

Broniarz to związkowiec z krwi i kości, jeden z ostatnich w Polsce. Walczy o pracowników wszelkimi sposobami, nie daje się ugłaskać, kupić ani zmanipulować kolejnym ministrom.

Nie wywołuje konfliktów ulicznych zagrażających zdrowiu i życiu policjantów czy innych służb - nie miota śrubami, nie rozpala opon ani nie rozjeżdża ciągnikami skwerów w mieście.

Przyrównajcie go sobie do rządowego "związkowca" Piotra Dudy zajętego fryzurą swojego yorka, czy do Śniadka - związkowca, który sprzedał się za poselską dietę. Ci to pozerzy, pozoranci, kolaboranci władzy i służalcy wylizujący tyłki episkopalnym staruchom.

To nie Broniarz bierze dzieci jako zakładników, ale robi to Zalewska.

Broniarz nie został wybrany przez nauczycieli do obrony jakości edukacji polskich dzieci - został wybrany do obrony praw nauczycieli. I robi to bardzo skutecznie.

Z jakością edukacji musi mierzyć się minister Zalewska. Dzięki twardym metodom Broniarza będzie jej bardzo ciężko przekonać nauczycieli, że dla dobra dzieci powinni pracować za półdarmo. Nie każda rusycystka ma tak mało godności, żeby zarabiać 50 tysięcy miesięcznie za trud obciągania sflaczałego sznura PiSowskiemu możnowładcy bankowemu.

Wyższe wynagrodzenia nauczycielskie w perspektywie dadzą lepszą edukację dzieciom.

Wystarczy spojrzeć dalej, niż koniec kadencji, żeby to dostrzec.