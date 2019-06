Jerzy Bukowski: Kolejny sojusznik rządu - Patryk Vega

Nie udało się obrzydzić Polakom Zjednoczonej Prawicy dwiema wieżami, nie wyszło z filmami „Kler” Wojciecha Smarzowskiego i „Tylko nie mów nikomu” braci Sekielskich, totalnymi porażkami zakończyły swoją działalność Komitet Obrony Demokracji i Obywatele RP, nie odniosły zakładanego sukcesu kuriozalne wypowiedzi oszalałych z nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości profesorów, publicystów, celebrytów.

Zamiast buńczucznie zapowiadanego przez nią zdecydowanego zwycięstwa Koalicji Europejskiej w ostatnich wyborach, oglądaliśmy jej spektakularną klęskę. Sprawujący obecnie władzę obóz okazał się odporny na wszystkie ataki, które tylko przysporzyły mu, a nie odebrały zwolenników. Polacy przekonali się bowiem, co to znaczy skrupulatnie wypełniać obietnice polityczne, a co tylko gadać po próżnicy.