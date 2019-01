Jerzy Bukowski: Kiedy trzeba iść do kościoła?

Kiedy trzeba iść do kościoła?

Zastanawia mnie spora ilość pytań zadawanych przez katolików w sprawie listy świąt nakazanych, w które zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje uczestnictwo we Mszy Świętej. Najczęściej te wątpliwości dotyczą Nowego Roku, Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), Poniedziałku Wielkanocnego, uroczystości Wszystkich Świętych i Zaduszek oraz święta Świętego Szczepana popularnie zwanego drugim dniem Bożego Narodzenia.

Czyżby ludzie chętnie deklarujący swoją wiarę tak bardzo obawiali się, że przez pomyłkę pójdą do kościoła w dzień, w który nie muszą? Wygląda to na religijny minimalizm, a przecież uczestnictwo w Eucharystii nie ma być dla katolika przykrym obowiązkiem, ale wielką radością.

Każdy, kto uczestniczył w jakiejkolwiek formie katechezy powinien pamiętać wykaz zaledwie pięciu (poza niedzielami oraz przypadającymi w ten dzień tygodnia Wielkanocą i Wniebowstąpieniem) świąt nakazanych, a także wiedzieć, że biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te, które nie są wprawdzie obowiązkowe, ale zgodnie z wielowiekową tradycją mobilizują wiernych do ich nabożnego przeżywania poprzez udział we Mszy Świętej.