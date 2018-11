Jerzy Bukowski: Janusz Korwin-Mikke na bakier z gramatyką

Żeby w dzisiejszych czasach przyciągnąć uwagę opinii publicznej do nowo powstałego bytu politycznego trzeba mieć nie tylko atrakcyjny program, znanych oraz lubianych liderów, ale także oryginalną nazwę, która powinna być jednocześnie niebanalna i dobrze oddająca charakter tworzącego się ugrupowania.

Co można w tym kontekście pomyśleć o ludziach, którzy zakładając koło poselskie z perspektywą ewentualnego przekształcenia go w partię popełniają poważny błąd gramatyczny? Ma się ono bowiem nazywać Wolność i Skuteczni, co może przyprawić o zawał serca każdego polonistę. Nawet uczeń szkoły podstawowej wie przecież, że prawidłowa nazwa powinna brzmieć albo Wolność i Skuteczność, albo Wolni i Skuteczni. Żaden z tych wariantów nie rzuca wprawdzie na kolana, ale przynajmniej nie razi oczu ani uszu.