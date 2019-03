Jerzy Bukowski: Godnie uczciliśmy Żołnierzy Niezłomnych

Z uwagi na to, że ustanowiony na dzień 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wypadł w tym roku w piątek, pamięć bohaterów antykomunistycznego podziemia zbrojnego czciliśmy przez trzy dni.

Używając w powyższym zdaniu liczby mnogiej nie mam na myśli wszystkich Polaków, bo wiem, że nie dla każdego z nich Żołnierze Niezłomni (kombatanci wolą to określenie) należą do narodowego panteonu, a jako filozof zdaję sobie sprawę ze szkodliwości nadużywania dużego kwantyfikatora. Z roku na rok przybywa jednak uczestników tych obchodów, zwłaszcza młodych, co wystawia dobre świadectwo pracy wychowawczej nauczycielom, instytucjom państwowym i organizacjom społecznym, w tym szczególnie Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej.