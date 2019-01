Jerzy Bukowski: Francuska pedagogiczna porażka strajkowa

Jest to wyjątkowo głupia i szkodliwa z wychowawczego punktu widzenia forma protestu. Wszelkie obniżanie szkolnych wymagań prowadzi prostą drogą do edukacyjnej katastrofy. Na krótką metę zadowoleni mogą być co najwyżej najgorsi uczniowie, ale w dłuższej perspektywie czasowej jest to rujnowanie nauczycielskiego autorytetu.