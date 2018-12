Jerzy Bukowski: Dla polityków PO zwykli ludzie to plebs i motłoch

Tradycyjna wigilia PO-PSL w Strasburgu w pobliżu europarlamentu. Kolędy, życzenia i nagle zagrały smartfony: strzelanina w mieście, są ofiary, europarlament zablokowany. Jarmark świąteczny, ściągający 2 mln gości - cel wymarzony! Na szczęście my daleko.

Brak mi słów, żeby skomentować te słowa. Warto jednak, żeby zapamiętali je ci, którzy nadal uważają Platformę Obywatelską za elitę narodu polskiego i chcą głosować na jej kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP. Dla tych polityków zwykli ludzie to niegodni uwagi pożyteczni idioci, których można dowolnie lekceważyć, poniżać i wyszydzać, a jednocześnie liczyć na ich poparcie.