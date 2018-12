Jerzy Bukowski: Czy Wałęsa stanie na cokole?

„- No, chodzi o to, żeby upamiętnić dorobek Lecha Wałęsy w czasach, gdy stał na czele wielkiego ruchu społecznego. To odpowiedź na to, jak bardzo jest dziś szkalowany. A przecież zmienił bieg historii Polski i Europy. To też nie prowokacja. To taki wyprzedzający ruch, żeby się okazało, że za chwilę tam nie będzie miejsca, wie pani. Bo nie wiemy, jak długo obecna władza będzie rządziła. Żeby nie było tak, że za chwilę wszystko będzie zajęte, to jednak dość eksponowane miejsce” - powiedział Motyka dziennikarce „Gazety Wyborczej”.