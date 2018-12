Jerzy Bukowski: Codzienny alarm smogowy

Zanieczyszczenia powietrza od dawna wielokrotnie przekracza w polskich miastach - szczególnie w Krakowie - dopuszczalne normy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że obowiązujące w naszym kraju limity są znacznie zawyżone w stosunku do tych, które stosuje się w innych krajach, co ma uspokoić rodaków, że nie jest aż tak źle.

Radni z Krakowa postanowili to zmienić przyjmując rezolucję do premiera, w której proszą o znowelizowanie przepisów nakazujących informowanie społeczeństwa o przekroczonych normach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. To właśnie on w dużej mierze odpowiada za smog.