Jerzy Bukowski: ,,Chłopi z Marszałkowskiej'' poszli po rozum do głowy

Zastosowała je wobec samej siebie Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego decydując o opuszczeniu Koalicji Europejskiej i przystąpieniu do budowania centrowego bloku. Ma się on nazywać Koalicja Polska i skupiać wszystkie ugrupowania podzielające wartości od dawna wyznawane przez PSL.

Wprawdzie nie bardzo jeszcze wiadomo, jakie siły polityczne mogłyby utworzyć razem ze Stronnictwem ów ludowo-chadecki z założenia blok, a co do wartości, jakim hołduje PSL, trudno byłoby je dzisiaj jednoznacznie wskazać, to najważniejsze jest jednak, że jego kierownictwo wreszcie się ocknęło i poważnie wzięło sobie do serca ostrą krytykę płynącą z partyjnych dołów. A tam bardzo nie spodobała się bliska współpraca z ludźmi, którzy propagują zasady - zwłaszcza obyczajowe - całkowicie niezgodne z tradycyjnym etosem polskiego chłopa.