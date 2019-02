Jerzy Bukowski: Błaszczykowski gra dla Wisły za darmo

Warto przypomnieć, że Błaszczykowski po rozwiązaniu kontraktu z Wolfsburgiem wrócił do swojego dawnego klubu wyrażając chęć gry za darmo. Co więcej, pożyczył borykającej się z ogromnymi problemami finansowymi Wiśle ponad milion złotych, co przyczyniło się do odzyskania przez nią licencji na grę w Ekstraklasie, którą utraciła po ogromnych zawirowaniach z końca ubiegłego roku.