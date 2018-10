Jerzy Bukowski apeluje do prezydenta Dudy: Virtuti Militari nie należy się zdrajcom!

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o odebranie przed tegorocznym Świętem Niepodległości 11 Listopada Orderu Virtuti Militari ludziom, którzy otrzymali go nie za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, lecz za służalczość wobec sowieckiej racji stanu często przejawiającą się w mordowaniu i represjonowaniu żołnierzy zbrojnego podziemia po 1945 roku.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP ma wyłączne prawo odebrać ten oraz każdy inny order w przypadku, gdy odznaczony nim popełnił czyn, wskutek którego stał się go niegodny.

W 2007 roku nasze Porozumienie zwróciło się z prośbą o zmycie hańby z najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego do ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rok później Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał mu listę ponad stu żyjących jeszcze kawalerów VM, których należy go pozbawić.