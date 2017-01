Jej zapach kojarzy mi sie z domem mojego dzieciństwa

reklama

reklama

Kapuśniak - pyszny, aromatyczny, sycący, wspaniały. Dobrze przygotowany stanowi jedną z najpyszniejszych zup, jaką można sobie wyobrazić. Dziś prezentujemy przepis na pyszny kapuśniak na wędzonych żeberkach.

Składniki:

1,5 kg wędzonych żeberek

1 kg kiszonej kapusty ( najlepiej mokrej z sokiem )

30 dag wędzonego boczku

1 cebula

łyżeczka kminku

3 liście laurowe

3 ziela angielskie

6 ziarenek pieprzu

majeranek

sól

pieprz

ziemniaki

Sposób wykonania:

Żeberka kroimy na części i gotujemy do miękkości, aż mięso będzie miękkie i łatwo będzie odchodzić od kości ( ponad godzinę )

Kapustę kroimy na drobniejsze kawałki i zalewamy w garnku ok 3 litrami wody. Jeśli jest sok spod kapusty to również wlewamy go do garnka. Kapustę gotujemy, aż będzie miękka, dodając do niej w międzyczasie przyprawy ( kminek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w ziarnach)

Boczek kroimy w kostkę, wytapiamy na patelni i dodajemy do niego pokrojoną cebulę. Smażymy razem do ładnego zeszklenia. Dodajemy do gotującej się kapusty.

Ugotowane mięso oddzielamy od kości i dodajemy do ugotowanej kapusty. Wszystko razem gotujemy jeszcze ok 20 minut. Doprawiamy obficie majerankiem. Jeśli kapuśniak jest za gęsty rozcieńczamy go przegotowaną wodą do odpowiadającej nam gęstości

Na koniec smakujemy i doprawiamy pieprzem oraz ewentualnie solą

Podajemy z ziemniakami. Ziemniaki pokrojone w kostkę można dodać bezpośrednio do gotującego się kapuśniaku ok 20 minut przed końcem gotowania.

daug

31.01.2017, 11:30