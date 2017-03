Jedziesz w niedzielę pociągiem? A co ze zmianą czasu? Przeczytaj

reklama

Fot. Pixabay, CC0 reklama

W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Konieczne będzie przestawienie wskazówek zegara z godziny drugiej na trzecią.

O tej porze w trasie będzie 18 pociągów PKP Intercity. Jak mówi rzecznik spółki Cezary Nowak, wszyscy pasażerowie zostaną poinformowani o zmianie czasu. Zrobią to drużyny konduktorskie. Oprócz tego odpowiednie informacje pojawią się na dworcach oraz na stronie internetowej przewoźnika. Rzecznik zaznaczył, że składy, które wyjadą w trasę jeszcze w czasie zimowym, a przyjadą do miejsca docelowego już w czasie letnim, będą miały pozorne, godzinne opóźnienie. Jednak nie będzie to miało wpływu na rozkład jazdy.

Zegarki na zimowy czas przestawimy w ostatnią niedzielę października.

dam/IAR



24.03.2017, 16:40