,,Jedynka'' nie dla Kopacz?

Grzegorz Schetyna chwali się, że w Platformie Obywatelskiej kobiety cieszą się dużym uznaniem. Te deklaracje nie przekładają się jednak na fakty, czyli na miejsca w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przykładem, Ewa Kopacz, która miała otrzymać jedynkę z Warszawy. Nie ma jednak wciąż decyzji czy otrzyma tak wysokie miejsce na liście Koalicji Europejskiej i skąd wystartuje. Doszło do tego, że dziennikarz Radia Zet zapytał się przewodniczącego PO Grzegorza Schetynę o to, dlaczego Ewa Kopacz jest przestawiana z kąta w kąt.