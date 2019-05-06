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Jedwabne. Kto zabił Żydów? Prof. Jan Chodakiewicz vs dr Adam Leszczyński 6.05.2019, 12:20
Jedwabne
Żydzi
Chodakiewicz
Leszczyński
mord w Jedwabnem
fot. Jan Bodakowski
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Jedwabne. Kto zabił Żydów? Prof. Jan Chodakiewicz vs dr Adam Leszczyński

4Dodaj komentarz

  • kaszel 6.5.19 12:44

    Przypomnijmy, że decyzję o wstrzymaniu ekshumacji podjął nieżyjący już niestety ówczesny minister sprawiedliwości Lech K.
    Tak, ten sam, który podpisał Traktat Lizboński. Wielkie są jego zasługi dla narodu koszernego!

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