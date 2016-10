reklama

Weganie wymyślili specjalny protest na znak solidarności z bydłem rogatym - postanowili przypalać się, bić i kolczykować.

Ukazując cierpienie znakowanych krów wypalają sobie rozgrzanym do czerwoności żelazem numery na ciele oraz pozwalają się bić, by wczuć się w rolę bydła. Możemy im jedynie współczuć. Czy do tych obrażeń zostanie zawezwany lekarz weterynarii, bo jeśli solidarność ma być pełna, to i lekarz powinien być odpowiedni.

LDD, źr: dailymail.co.uk

1.10.2016, 13:22