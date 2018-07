'Jedna Rosja' mocno dołuje! Najniższe poparcie od lat

Poparcie dla rządzącej w Rosji partii Jedna Rosja spadło od początku roku o 16 punktów procentowych i wynosi ok. 37 proc. - wynika z sondażu przeprowadzonego przez zbliżony do władz ośrodek WCIOM. Jest to najniższy wskaźnik poparcia dla tej partii od 2011 roku.

Na pytanie "jeśli w najbliższą niedzielę odbywałyby się wyboru do Dumy Państwowej, na jaką partię, Pan/Pani by zagłosował/a?" tylko 37,1 procenta wybrało ugrupowanie Jedna Rosja.

Tak słaby wynik socjologowie po raz ostatni odnotowali w grudniu 2011 roku, kiedy to tysiące wyludzi wyszły na ulice w protestach przeciwko fałszerstwom w wybrach do Dumy. Wówczas było to 34,4 procent.

Dołujące wyniki sondażowe to efekt ogłoszonych przez rząd planów podwyższenia wieku emerytalnego do 63 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo negatywnie odbiły się także zapowiedzi podniesienia podatku VAT z 18 do 20 procent.

