Jażdżewski strzelił Tuskowi w kolano. Antyklerykalna tyrada

Kończy się polityczna epoka nieokreślonej demagogii, którą uprawia Tusk.

Rezygnacja z braw dla pieniacza to za mało, Tusk musi się politycznie określić: czy przyłącza się do wulgarnej krytyki Kościoła, czy broni jego wartości, czy idzie w lewo, czy w prawo...

Jechanie na krytyce łamania konstytucji, już nie robi wrażenia zapewniającego wyborcze poparcie.

Bezprogramowość KE w obecnej sytuacji politycznej Polski - a z nią utożsamia się Tusk - nie zapewni wygranej w wyborach. Tusk to chyba widzi. Myślę, że póki co nie będzie się angażował w polską politykę, bo bezpieczniejsze dla demagoga jego pokroju będzie dojenie kasy z ciepłej póki co posadki w polityce unijnej biurokracji.