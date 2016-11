Jasna Góra. Maryjo, miej w opiece cały naród!

reklama

W Narodowe Święto Niepodległości na Jasnej Górze trwa modlitwa za Ojczyznę.



Każdego dnia w jasnogórskim sanktuarium o godz. 15.30 sprawowana jest Msza św. w intencji Ojczyzny. Dziś w sposób szczególny w czasie tej Eucharystii zanoszono modlitwę dziękczynną za Niepodległą Polskę. Przy ołtarzu, u stóp Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, umieszczona została biało-czerwona flaga.



Mszy św. przewodniczył o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.



„W tym wyjątkowym dniu, bo przecież dzisiaj w całej Polsce świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości Polski, my jesteśmy tu, na Jasnej Górze, wpatrujemy się w oblicze Matki Najświętszej – mówił na początku Mszy św. o. Jan Poteralski – I dziękujemy Jej za tą przemożną opiekę nad naszym narodem polskim. Bo kiedy Polski nie było na mapach Europy, kiedy były wojny i zabory, kiedy nie można było mówić w języku polskim, ludzie tutaj, właśnie na Jasną Górę, przybywali, aby u Maryi Królowej Korony Polskiej szukać pomocy, ratunku i pocieszenia. My jesteśmy dzisiaj w wolnej Polsce, gdzie poprzez modlitwę, pracę, naukę, nasze życie możemy stawać się coraz bardziej dobrymi Polakami, troszczyć się o patriotyzm poprzez wiedzę, pracę i bycie człowiekiem, takim normalnym, który posługuje się różańcem, posługuje się wiedzą, rozumem i modlitwą”.



Codziennie podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny o godz. 15.30 śpiewane są suplikacje, czyli modlitwy o charakterze błagalnym - „Święty Boże, święty mocny...”. Dziś, jak powiedział o. Jan Poteralski, w sposób szczególny modlono się o pokój na świecie, w intencjach Ojczyzny oraz za prześladowanych chrześcijan.



Na zakończenie Mszy św. główny celebrans odczytał tekst drugiej modlitwy nowennowej przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Akt będzie proklamowany w sobotę, 19 listopada w Krakowie-Łagiewnikach. Odczyta go przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będzie można dokonać Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana we wszystkich kościołach w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Moment ten poprzedza nowenna, podjęta w wielu miejscach, także na Jasnej Górze.



Mszę św. zakończyło odśpiewanie hymnu „Boże, coś Polskę”...



ol/ Jasna Góra, o. Stanisław Tomoń - jasnagora.com





11.11.2016, 21:30