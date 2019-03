Jaskółki zniosły jaja na stole!

To danie swoje korzenie ma na Wyspach Brytyjskich. Zostało wymyślone w XVIII wieku. W roku 1809 przepis po raz pierwszy ukazał się w książce Marii Rundella "A New System of Domestic Cookery". Margaret Dods natomiast w swojej książce "The cook and housewife's manual", wydanej w 1826 r. nazwała to danie Scotch eggs - szkockie jajka.