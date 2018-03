Jaruzelska idzie do polityki?

„Rozważam w tym momencie myślenie o jakimś zaangażowaniu się politycznym” - przyznała dziś Monika Jaruzelska na antenie radia Zet.

Dodała jednocześnie, że nie podjęła w tej sprawie ostatecznej decyzji. Padły też kuriozalne stwierdzenia dotyczące uchwalonej niedawno ustawy degradacyjnej.

„ Jest to ustawa dość radykalnie naruszająca dotychczasowe standardy. Choć najważniejsze w tej ustawie jest to, że to minister ma możliwość pozbawienia stopni wojskowych, a nie, jak do tej pory było, i jak było też historycznie, że takie decyzje podejmował sąd”

- stwierdziła Jaruzelska i dodała, że ustawa „otwiera furtkę do zupełnego podporządkowania sobie wojska”:

„Zamiast Wojsko Polskie będzie „wojsko PiS-owskie”.

