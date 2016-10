Jarosław Ziętara zostanie upamiętniony

reklama

Reporter "Gazety Poznańskiej", który niemal ćwierć wieku temu został brutalnie zamordowany, doczeka się tablicy pamiątkowej. Powstanie ona oczywiście w Poznaniu.

Pamiątkowa tablica zawiśnie na ścianie kamienicy przy ul. Kolejowej. Jej odsłonięcie nastąpi 10 listopada.

To właśnie na tej ulicy Ziętara był widziany po raz ostatni 1 września 1992 roku. Szedł do pracy do redakcji "Gazety Poznańskiej", ale nigdy tam nie dotarł. Po kilku latach oficjalnie uznano go za zmarłego.

Na tablicy, która zawiśnie na ulicy Kolejowej pojawi się napis następującej treści:

„W tym domu mieszkał Jarosław Ziętara. Porwany 1 września 1992 r. Zginął dlatego, że był dziennikarzem"

Tablica powstanie dzięki zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez Komitet Społeczny im. Jarosława Ziętary. W zbieraniu funduszy pomagali mieszkańcy Poznania, dziennikarze, a także ludzie, którzy znali Ziętarę osobiście.

