Jarosław Zieliński dla Frondy: Nie tylko NATO, wzmocnijmy UE

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Chciałbym zapytać Pana Ministra o sprawę, która pośrednio łączy się z bezpieczeństwem wewnątrz państwa, a mianowicie o pomysł Jarosława Kaczyńskiego, o to, aby Polska została włączona w atomowy system USA. Skąd ten pomysł?

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA: Polska musi być bezpieczna. My, jako władza publiczna robimy wszystko, aby to bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie. Dlatego podejmujemy liczne działania zarówno wewnątrz państwa, jak i w polityce zagranicznej, aby to bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo wewnętrze zapewnia się własnymi siłami obronnymi, jednak dobrze wiemy, że ze względu na geopolityczne położenie Polski – obrona wyłącznie własnymi siłami jest niewystarczająca. Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu będą sprzyjały planom rozbudowy NATO. Jeżeli natomiast sojusz Północnoatlantycki w jakikolwiek sposób miałby zostać osłabiony to trzeba, abyśmy mieli gwarancję również w postaci silnych struktur samej UE. Bardzo ważne jest zatem, aby zastanawiać się w ramach samej UE nad zwiększeniem bezpieczeństwa naszego kontynentu. Prezes Jarosław Kaczyński doskonale zdaje sobie sprawę, że nie można pokładać wyłącznie nadziei w jednym państwie, doskonale wie, że zaangażowanie wielu państw w troskę o rozwój armii zwiększy prawdopodobieństwo zapewnienia pełnego bezpieczeństwa kontynentu.

Dlaczego prezes PiS używa terminu „supermocarstwo atomowe”?

Są w tej chwili mocarstwa atomowe na świecie. Jeżeli w tej przestrzeni mielibyśmy szukać zapewnienia sobie bezpieczeństwa, to niewątpliwie cenne byłoby, gdyby kraje UE w wspólnej przestrzeni obronności i potencjału atomowego miały uczestniczyć. Wspólne zaangażowanie w projekt byłoby to na pewno zwiększeniem siły kontynentu. Myślę, że dlatego prezes PiS użył terminu supermocarstwo. Polska jak wiadomo nie jest tym państwem, które dysponowałoby instrumentem broni atomowej. Natomiast jeżeli niektóre kraje UE taką możliwość posiadają, a stworzenie wspólnego obszaru bezpieczeństwa -sterowanego między innymi tym instrumentem- byłoby bardzo istotnym wzmocnieniem dla Polski. Wizja ta pojawia się na chwilę obecną w przestrzeni teoretycznej, dlatego, że być może będziemy mieli do czynienia z przeformułowaniem wektorów bezpieczeństwa światowego, tego w ramach NATO. Podstawowym polskim interesem w kwestii bezpieczeństwa jest zaangażowanie w NATO, to bezdyskusyjne. Trudno byłoby sobie wyobrazić ten sojusz bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że USA będą jak do tej pory wywiązywały się ze swoich zadań i nie nastąpi żadne zachwianie. Obawy pojawiają się w kontekście dyskusji na temat dalszej polityki USA. Jednak niezależnie od tego, jak polityka USA będzie wyglądać, jeśli są możliwości dodatkowych zabezpieczeń, to dlaczego z nich nie skorzystać?

Dziękuję za rozmowę.

8.02.2017, 10:15