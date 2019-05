Jarosław Wałęsa z wizerunkiem ojca w klapie: Prezes PiS nie jest prawdziwym katolikiem!!!

Kandydat KE do Parlamentu Europejskiego i syn byłego prezydenta, Jarosław Wałęsa ma dziś prawdziwy "maraton" występów w mediach. Jednym ze znaków rozpoznawczych ojca polityka jest wizerunek Matki Boskiej w klapie marynarki. Wałęsa jr w klapie nosi natomiast... wizerunek swojego ojca. Jednak nie to jest najciekawsze.

Bardziej interesujące jest bowiem to, że europoseł Platformy Obywatelskiej postanowił oceniać, kto jest prawdziwym katolikiem, a kto nie. Taki na przykład Jarosław Kaczyński, zdaniem polityka opozycji, na pewno nim nie jest. Dlaczego? Jak powiedział Wałęsa junior, Kaczyński "sieje nienawiść" i "wyzywa ludzi od zdradzieckich mord". Cóż, "zdradzieckie mordy" to ostatnio jeden z ulubionych "argumentów" opozycji, mających dowodzić, że Prawo i Sprawiedliwość używa języka nienawiści. Niestety, o kontekście tych słów prezesa PiS, okolicznościach i tym, co sami robili zarówno za życia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i przez lata po katastrofie smoleńskiej, politycy opozycji przy tej okazji "zapominają".