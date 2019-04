Jarosław Sellin: W 2023 r. nauczyciel będzie zarabiał tyle co poseł

W 2023 roku nauczyciel ma zarabiać w Polsce tyle, co poseł na Sejm. To jest bardzo poważna oferta, która leży na stole. Nie rozumiem jednak czemu dwa związki nie zaakceptowały naszych propozycji. Jesteśmy wiarygodni, jak coś zapowiadamy, to robimy - mówił Jarosław Sellin, wiceminister kultury.