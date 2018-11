Jarosław Sellin: Pewien problem jest, ale to PiS zwycięża

W wielkich i dużych miastach w wyborach samorządowych wygrywali przede wszystkim kandydaci niezależni oraz popierani przez Koalicję Obywatelską. Prawu i Sprawiedliwości nie udało się tu odnieść sukcesu. Ale jak podkreślił na antenie Radia Zet wiceminister kultury Jarosław Sellin, wybory w dużych miastach to przecież tylko część wyborów samorządowych. Biorąc pod uwagę całość, to znaczy obie tury razem, PiS odniosło wielki sukces - i to taki, jakiego nikt jeszcze w Polsce nie odniósł.