Jarosław Sellin: Na pewno porozumiemy się z nauczycielami

- Jestem optymistą, jeśli chodzi o dalsze rozmowy rządu z nauczycielami. Skoro one prawie codziennie się odbywają, to znaczy, że obie strony są nimi zainteresowane. Liczę, że dojdzie do porozumienia, bo są ku temu podstawy. W historii Polski nie było bowiem jeszcze rządu, który chciałby tak systemowo i systematycznie rozwiązywać bolesny problem niskich wynagrodzeń nauczycieli - podkreślił Jarosław Sellin.

Jego zdaniem oferta rządu przedstawiana drugiej stronie jest solidna. - Są przecież zapowiedzi poprawiania całej sytuacji w przyszłości, a my jesteśmy wiarygodnym środowiskiem politycznym. Jeśli coś zapowiadamy, później to realizujemy. Udowodniliśmy to w ostatnich czterech latach. Liczę więc, że nauczyciele i reprezentujący ich liderzy związkowi to docenią i nie dojdzie do strajku - powiedział wiceminister kultury.