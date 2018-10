Jarosław Kaczyński zainaugurował przekop Mierzei Wiślanej

W Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej symbolicznie zainaugurowano budowę przekopu tego półwyspu. Ostatni słupek geodezyjny wkopali wspólnie prezes PiS Jarosław Kaczyński, kandydat tej partii na prezydenta Elbląga Jerzy Wilk oraz minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że jest "kwestią kilku tygodni" uzyskanie dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. - Można powiedzieć, że się udało - mówił Kaczyński w miejscu planowanego przekopu. - Trwało to długo, przeszło 10 lat, ale to się już rozpoczyna - mówił Kaczyński o przekopie. Przyznał, że są zastrzeżenia, formułowane "nawet dzisiaj przez część środków masowego przekazu", ale podkreślił, że "mamy pełne prawo zakończyć proces tyczenia". - Ostatecznie na tych ziemiach mamy pełną suwerenność - powiedział prezes PiS. Dodał, że będziemy mogli robić tutaj, to "co jest potrzebne Polsce, potrzebne temu regionowi i nikt nie będzie w stanie nam w tym przeszkodzić".

Jak dodał, budowa będzie też rozwiązaniem problemu, z którym żyje Elbląg "właściwie od chwili, kiedy powrócił do Polski". - Elbląg powinien być portem uzupełniającym wobec portu gdańskiego i gdyńskiego. Ale portem znaczącym i to z całą pewnością przyczyni się do jego rozwoju gospodarczego i rozwoju gospodarczego całego regionu - mówił Kaczyński. - To jest ten cel główny - podkreślił. Obecnie z Elbląga na Bałtyk można wypłynąć jedynie przez terytorium Rosji, co wymaga uzyskania pozwoleń.

Jak mówił z kolei kandydat PiS na prezydenta Elbląga, na inwestycji skorzystają wszystkie gminy położone nad Zalewem Wiślanym. Wilk powiedział, że czeka na to m.in. Tolkmicko, Frombork, Braniewo, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. Dodał, że gdy kanał na Mierzei Wiślanej powstanie, wszystkie te porty morskie będą miały szanse na rozwój gospodarczy, turystyczny, a także na wzrost poczucia bezpieczeństwa.

- Dzięki budowie tego kanału żeglugowego powstanie 2,5 tys. miejsc pracy. Najpierw przy budowie (...), potem przy obsłudze i przy wszystkich działaniach związanych z rozwojem portu w Elblągu i tych portów rybackich, również jachtowych położonych nad Zalewem Wiślanym - wyliczył.

mod/Polskie Radio - IAR