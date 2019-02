Jarosław Kaczyński żąda przeprosin od PO. Chodzi o 'Srebrną'

Kaczyński skierował do PO wezwanie przedsądowe. O szczegółach dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, która powołuje się na informatorów w PiS. Do wezwania dołączone są skany grafik, w których na zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego nałożone są podpisy: „Prezes Kaczyński ukrywa majątek? Taśmy dowodzą, że zarządza milionami”, „Dwie wieże Kaczyńskiego miały kosztować 1,3 miliarda zł” oraz „Kaczyński ukrywa majątek, uczestniczy w spotkaniach jako reprezentant Srebrnej” czy „Kaczyński mógł popełnić przestępstwo powoływania się na wpływy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. Pod przeprosinami dla prezesa partii rządzącej miałby znaleźć się podpis: Platforma Obywatelska RP. W wezwaniu przedsądowym były premier domaga się także przeprosin z podpisem przewodniczącego PO, Grzegorza Schetyny oraz zamieszczenia wszystkich przeprosin do 7 lutego b.r. na profilach partii w mediach społecznościowych, na tydzień, z funkcją "przypięcia".