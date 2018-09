Jarosław Kaczyński: W Łodzi chcemy stawiać na czyny!

„Wjeżdżałem dziś do Łodzi przez okazałe, pełne neonów ulice. Bardzo się cieszyłem, bo to miasto, które jest bardzo ważne w naszej ojczyźnie. Sam kiedyś wraz z moim śp. bratem przeżyłem tu kilka miesięcy. Wiem, że to jedna prawda o Łodzi, bo jest o niej wiele innych, trudniejszych prawd” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

W Łodzi trwa dziś regionalna konwencja PiS, którą rozpoczął swoim wystąpieniem Jarosław Kaczyński. Stwierdzał:

„Trzeba postawić pytanie - czyny czy PR? Czyny czy propaganda? Jeśli chodzi o Łódź to z PR jest 5 albo 6, ale gorzej z czynami. My chcemy tutaj stawiać na czyny. (...) Łódź będzie piękna, Łódź będzie wizytówką„.

Przypomniał, że to w Łodzi właśnie rozpoczynała się rewolucja przemysłowa i gospodarcza. Dodał:

„Przez kilka lat działał tu Józef Piłsudski. 1905-1907 – to było jedno z głównych miast, obok Warszawy, rewolucji z tych lat. Mieliśmy tu wiele wydarzeń społecznych, z lat 1919-1939, ale łodzianie brali też udział w obronie i walce o niepodległość Polski”.

Podkreślił też jednak, że Łódź to także miasto, które przeżyło załamanie jeśli chodzi o przemysł, także na skutek polityki Leszka Balcerowicza. Mówił też:

„Sądzę, że wielu łodzianom ta prawda nie jest znana – gdyby odnowić wszystkie kamienice to jakże byłoby to piękne miasto, a to jest możliwe. Musimy doprowadzić do tego, żeby Łódź odżyła, na Łódź musi być pomysł”.

