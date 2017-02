Jarosław Kaczyński: W interesie Polski nie jest popieranie Tuska

reklama

screenshot/YouTube reklama

Jarosław Kaczyński odniósł się do wiadomości podanych przez brytyjski dziennik Financial Times o przyszłości Donalda Tuska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że interes polski nie pozwala na poparcie kandydatury Tuska.

Jarosław Kaczyński powiedział komentując słowa Financial Times, według których rutynowe przedłużenie kadencji może się nie udać ze względu na sprzeciw Polski, że nie jest ona w polskim interesie. Kaczyński orzekł wprost: "Nie jest w interesie Polski, by ktoś taki był przewodniczącym Rady Europejskiej".

Prezes PiS dodał również na temat Tuska: "To jest polityk, który bardzo intensywnie angażuje się w polskie sprawy i to w sytuacjach w najwyższym stopniu wątpliwych (...) Takich jak to, co ja nazwałem "puczem" i nie wycofuję się z tej nazwy".

krp/TVP Białystok, Fronda.pl

16.02.2017, 21:37