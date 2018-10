Jarosław Kaczyński: Tylko PiS może zapewnić silne państwo

„Dzisiaj mamy w Polsce opozycję totalną, opozycję, która odrzuca jakąkolwiek współpracę, która odwołuje się do zajść ulicznych, która odwołuje się do zagranicy. Ale nie musi tak być. To jest kwestia, którą traktujemy jako przejściową, którą traktujemy jako incydent w naszej historii” - mówił dziś w Przemyślu w trakcie konwencji wyborczej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mocno akcentował, że wysiłek, który uczyniony został w trakcie ostatnich 3 lat musi być pogłębiony przez samorządy. Zaapelował:

„Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, wyciągnijmy tą rękę”.

Jarosław Kaczyński w Przemyślu wspierał kandydata PiS na prezydenta miasta Janusza Hamryszczaka, który 4 listopada zmierzy się z posłem Kukiz’15 Wojciechem Bakunem, który uzyskał w I turze 41,49 proc. głosów. Jak podkreślał Kaczyński:

„To, iż tu dzisiaj trzeba walczyć o zwycięstwo, trzeba walczyć o prezydenturę jest wyzwaniem wyjątkowo wręcz istotnym z punktu tego wszystkiego, co będzie działo się na Podkarpaciu, ale nawet szerzej - co będzie działo się w naszym kraju „.

Przypominał też:

„Wygraliśmy te wybory, uzyskaliśmy bardzo dobry wynik. Mamy ogromny postęp jeśli chodzi o powiaty”.

Podkreślał, że zawsze będzie tak, że co do różnych spraw część Polaków nie będzie się z PiS zgadzać i jest to najzupełniej normalne, jednak:

„[…] są sprawy wspólne dla narodu i te sprawy powinniśmy załatwiać razem”.

Dodawał, że potrzeba władzy, która potrafi wykorzystać ogromne możliwości Polski. Podkreślał też:

„Wszędzie idziemy do przodu, wszędzie jesteśmy silniejsi, bezpieczniejsi, niż było to dotychczas i tak powinno być, ale na to potrzebne są decyzje obywateli, na to potrzebna jest racjonalna władza, władza, która nie krzyczy, nie odwołuje się do jakiś emocji, w szczególności emocji negatywnych, która potrafi budować, potrafi współdziałać, potrafi prowadzić do tego, że te wielkie możliwości, które dzisiaj mamy, będą wykorzystywane”.

Na koniec zauważył, że konieczna jest czynna polityka państwa, jednak we współpracy, co może zapewnić nowy prezydent i dobry wybór – stawianie na PiS, które jako jedyne jest gwarantem takiej polityki. Podkreślał:

„Tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić silne państwo”.