Jarosław Kaczyński: To wielki sukces, ale nie składamy broni!

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskując aż 45,38 proc. głosów przy rekordowo wysokiej frekwencji, która wyniosła 45,68 proc. „Ten wynik to wielki sukces, ale nie jest to dla nas sygnał do zaniechania pracy” - powiedział w trakcie briefingu prasowego lider PiS Jarosław Kaczyński.