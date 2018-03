Jarosław Kaczyński: To przedostatni marsz, ale nie przedostatnia miesięcznica

„To, co zostało ustalone przez komisję Anodiny, a właściwie tzw. komisję, i komisję Millera to nie jest prawda. To będziemy wiedzieli z całą pewnością” - mówił dziś przed Pałacem Prezydenckim prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

W trakcie swojego przemówienia w dniu 95. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej prezes PiS podkreślił, że to przedostatni marsz, ale nie przedostatnia miesięcznica:

„Te Msze, uroczystości, tutaj w kościele seminaryjnym z rana i wieczorem w katedrze św. Jana będą odbywały się nadal”.

Podkreślił, że kończy się to, co łączyło wszystkich obecnych przez ostatnie lata, jednak kończy się dlatego, że spełniona została nadzieja, oczekiwanie, na to że na placu Piłsudskiego stanie pomnik ofiar katastrofy.

Pomnik ten ma zostać odsłonięty w trakcie 96. miesięcznicy, 10 kwietnia tego roku.

Jak dodał Jarosław Kaczyński – niedługo będziemy wiedzieli, co udało się ustalić w sprawie katastrofy, a czego wciąż ustalić się nie udało; „ale jesteśmy już blisko prawdy” - dodał prezes PiS. Na koniec zaznaczył, że prawdą nie jest to, co ustaliła komisja Anodiny i komisję Millera.

dam/Fronda.pl